ସରକାରୀ ଔଷଧରୁ ବାହାରିଲା ପୋକ ; ନିରାମୟ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲର ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରୁ ଏକ କୀଟ ମିଳିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଉଦଳା: ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୯ ବର୍ଷିୟ ବାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବଟିକା ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରୁ ଏକ କୀଟ ବା କୃମି ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାଟି ବେଗୁନିଆଡିହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତ ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ‘ନିରାମୟ’ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଔଷଧ ଅଣାଯାଇଥିଲା।

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଔଷଧ ଖୁଆଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧର ଏକ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ (ଷ୍ଟ୍ରିପ୍) ଖୋଲିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ କୀଟ ବାହାରିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ଶହୀନ, ୪ ଗୁରୁତର

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ; ଇରାନୀ…

ଏହା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପିଲାକୁ ଔଷଧ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ‘ନିରାମୟ’ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ସେନେଇ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ଶହୀନ, ୪ ଗୁରୁତର

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ; ଇରାନୀ…

ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୭୦ ରନରେ ମାତ୍, ଲର୍ଡସରେ ଭାରତୀୟ…

ଭକ୍ତ ସାବଧାନ! ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ସେବା ନାଁରେ…

1 of 29,819