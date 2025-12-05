ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିବାକୁ ମୁହଁରେ ପିରିୟଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ…

ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିବାକୁ ମୁହଁରେ ପିରିୟଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ

By Jyotirmayee Das

Period Blood For Skin: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେତେବେଳେ କ’ଣ ଭାଇରାଲ ହେବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା କାଠିକର ପାଠ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ପିରିୟଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସ୍କିନ କେୟାର ଟ୍ରାଣ୍ଡ । କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ପିରିୟଡ୍ ବ୍ଲଡରେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍, ସାଇଟୋକାଇନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ମରାମତି କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚମକ ଦିଏ।

ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଶରୀର-ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଚିକିତ୍ସା ପରି କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ନା ଏହା କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର ସେ ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମେନସ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ମାସ୍କିଂ କ’ଣ: ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡଟି TikTok ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ #periodsfacemask ଏବଂ #menstrualmasking ଭଳି ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକମାନେ ମେନସ୍ଟ୍ରୁଆଲ କପରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲଡ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚେହେରାରେ  ଲଗାଉଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ “ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ”। କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତି, “ମୁନ୍ ମାସ୍କିଂ” କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି DIY ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ଋତୁସ୍ରାବ ରକ୍ତରେ କ’ଣ ଅଛି: ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ରକ୍ତ କେବଳ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଏଥିରେ ରକ୍ତ (RBC, WBC), ଗର୍ଭାଶୟ ଝିଲ୍ଲୀର ଖଣ୍ଡ, ଯୋନି ଏବଂ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ସଫା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଜୀବାଣୁ, ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ପିଆରପି (ପ୍ଲେଟଲେଟ-ରିଚ୍ ପ୍ଲାଜ୍ମା) ଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରିବେଶରେ କରାଯାଏ।

ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ; ଏହା କଞ୍ଚା, ଫିଲ୍ଟର ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିବା ପଦାର୍ଥ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ମିଳେ।

ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ କେତେ ସତ୍ୟ: ଋତୁସ୍ରାବ ରକ୍ତରେ MenSC ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚା ଋତୁସ୍ରାବ ରକ୍ତରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ବିଶୋଧିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୧ ର ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମୂଷାଙ୍କ କ୍ଷତ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ୨୦୨୫ର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗଠିତ ବାହ୍ୟ କୋଷିକା ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ତଥାପି, ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିଶୋଧିତ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥିଲା, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କପ୍ ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ଉପରେ ନୁହେଁ।

 

