ମୁମ୍ବାଇ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୩ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହେଉଛି । ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାୟୀ. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବେଥ୍ ମୌନି ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରିତ ସିଂ ନେଉଛନ୍ତି।

🚨 Toss Update 🚨@GujaratGiants have won the toss and they have elected to bowl first against @mipaltan in Match 1⃣ of the #TATAWPL! pic.twitter.com/HCuPYBEfft — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023

ଏହା ପୁର୍ବରୁ ଉଦଘାଟନୀ ସେରିମନିରେ ବଲିଉଡର ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଆରା ଆଡବାନୀ, କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏବଂ ଗାୟକ ଏପି ଢିଲୋନ୍ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ।

The moment we were all waiting for! 🤩 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 #𝗧𝗔𝗧𝗔𝗪𝗣𝗟 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆👌👌 pic.twitter.com/sqPBJjWw7A — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (ଏକାଦଶ ଖେଳିବା): ହେଲେ ମାଥ୍ୟୁସ୍, ୟସ୍ତିକା ଭାଟିଆ (ଉଇକେଟ କିପର), ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟକ), ନାଟ ସ୍କିଭର-ବ୍ରଣ୍ଟ, ଆମେଲିଆ କେର, ଅମାନଜୋଟ କୌର, ପୂଜା ଭସ୍ତ୍ରାକର, ହୁମାଇରା କାଜୀ, ଇସି ୱଙ୍ଗ, ଜିଣ୍ଟିମାନି କାଲିଟା, ସାୟା ଇଶାକ।

ଗୁଜୁରାଟ ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (ଏକାଦଶ ଖେଳିବା): ବେଥ୍ ମୌନି (ଉଇକେଟ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ସାବିନେନି ମେଘନା, ହାର୍ଲେନ୍ ଦେଓଲ୍, ଆଶ୍ଲି ଗାର୍ଡନର୍, ଆନ୍ନାବେଲ୍ ସଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡାୟଲାନ୍ ହେମଲାଟା, ଜର୍ଜିଆ ୱାରେହମ୍, ସ୍ନେହ ରାଣା, ତନୁଜା କାନୱାର, ମୋନିକା ପଟେଲ, ମାନସୀ ଯୋଶୀ।

An energetic performance ahead of an energetic #TATAWPL! Kriti Sanon lights up the DY Patil Stadium in Navi Mumbai 🔥🔥 pic.twitter.com/tcvQD8s0PV — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023