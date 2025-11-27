WPL Auction 2026 Live Streaming: ଆଜି ମହିଳା ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗର ମେଗା ଅକ୍ସନ! କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ LIVE, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
ଆଜି 73ଟି ସ୍ଲଟ ପାଇଁ 277 ଜଣ କ୍ରିକେଟର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ବୋଲି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ ଟେଲେକାଷ୍ଟ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ନିଲାମ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ମେଗା ନିଲାମରେ ମୋଟ 277 ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ତାଲିକାରେ 194 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ 83 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL)ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସର୍ବାଧିକ 18 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ 73 ଟି ସ୍ଲଟ ଭରାଯିବ।
ମେଗା ନିଲାମ ଏକ ମାର୍କି ସେଟ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର୍ସଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତରୁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏବଂ ରେଣୁକା ସିଂହ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ସୋଫି ଡେଭାଇନ୍ ଏବଂ ଆମେଲିଆ କେର, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଲିସା ହିଲି ଏବଂ ମେଗ୍ ଲାନିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଲୌରା ୱୋଲଭାର୍ଡ। ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଦିୟା ଯାଦବ ଏବଂ ଭାରତୀ ସିଂହ, ଉଭୟ WPL 2026 ମେଗା ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 37 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ କ୍ରିକେଟର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ମେଗା ନିଲାମର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେବ।
WPL 2026 ନିଲାମ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡିଟେଲ୍ସ…
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ନିଲାମ କେବେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି?
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ନିଲାମ ଆଜି, ଗୁରୁବାର, ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ନିଲାମରେ କେତେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି?
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ନିଲାମରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ: RCB ମହିଳା, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମହିଳା, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମହିଳା, UP ୱାରିୟର୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଜଏଣ୍ଟ୍ସ।
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ନିଲାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) 2026 ନିଲାମ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଭାରତର କେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ WPL 2026 ନିଲାମ ପ୍ରସାରଣ କରିବ?
WPL 2026 ନିଲାମ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।
ମୁଁ WPL 2026 ନିଲାମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନଲାଇନରେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବି?
WPL 2026 ନିଲାମ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ JioHotstar ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏହାର ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ ପୁଲ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। 2023ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମହିଳା ଲିଗର ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ RCB ମହିଳା 2024ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ତା’ପରେ 2025ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ମେଗ ଲାନିଙ୍ଗଙ୍କ୍ସଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବହୁତ ସ୍ଥିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ସିଜିନରେ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଛି।