IND vs AUS ODI ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହେବ ଶେଷ ସିରିଜ? ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲା BCCI

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର IND vs AUS ODI ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ସିରିଜ । ଯାହାକୁ ନେଇ ନୀରବତା ବାଙ୍ଗିଛି BCCI ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ, BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ଭୁଲ

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର 2-0 ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ପରେ ANI ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଉଭୟ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିତିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏହି ଧାରଣା ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସିରିଜ୍ ହେବ, ଏହା ଏକଦମ ଭୁଲ।” ଖେଳାଳିମାନେ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି; ଏପରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଭୁଲ ଅଟେ।

ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ODI ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ BCCI ଏବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନଜର ରଖି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ତଥାପି, ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 39 ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ

ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଉଭୟ ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ସକ୍ରିୟ । ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି୨୦ଆଇ କ୍ରିକେଟରୁ ସେମାନେ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସିରିଜରେ ଉଭୟ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

