ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍! କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ସେଠାକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ
ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ସେଠାକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ
Wuhan Lab: କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚୀନ୍ର ୱୁହାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବାଇରୋଲୋଜି ପୁଣି ଥରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଏହି ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଳସୀ ଗାବାର୍ଡ ଆମେରିକୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏନ୍ଥନୀ ଫାଉଚିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଦିନରେ ସେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ର ଆଧାରରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫାଉଚି ହିଁ ଚୀନ୍ର ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ସେହି ମାରାତ୍ମକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭୂତାଣୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦରମାକେତେ ।
ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦରମା କେତେ?
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ବାଇରୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଗବେଷଣା ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଚୀନ୍ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଚାଇନିଜ୍ ୟୁଆନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିଥାଏ।
ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହି ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ। ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଭତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।
ବିଦେଶୀ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍
ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଚାଇନିଜ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ‘ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ’ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାରର ଫଣ୍ଡିଂ ସହ ମାସିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଦେଶୀ ଅଦାଲତର ଦସ୍ତାବିଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦରମା
ସିନିୟର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭଲ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥାଏ। କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରାୟ ୭,୦୦୦ ରୁ ୨୦,୦୦୦ ୟୁଆନ୍ ମିଳିଥାଏ।
କେମିତି ଥାଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା?
ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବାୟୋ ସେଫ୍ଟି ଲେଭଲ୍-୪ (BSL-4) ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଜୈବିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ପ୍ରାଣଘାତୀ ପାଥୋଜେନ୍ସ ର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଗୁରୁତର ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର କୌଣସି ସହଜ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ।
ଏହି ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୋନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରେସର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ସୁଟ୍’ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଲ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏୟାର ଫିଲଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ, ସିଲ୍ଡ ଚାମ୍ବର ଏବଂ ଏକାଧିକ ଏୟାରଲକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ।
ତେବେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ସହ ଚୀନ୍ ସରକାର ଏବଂ ସେନାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା କେବଳ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଆସୁଛନ୍ତି।