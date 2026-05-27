WWE ରେସଲର ହେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ, SRH ବନାମ RR ଏଲିମିନେଟର ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କଲେ ଭିଡିଓ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗଜ୍ଜ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। WWE ତାରକା ଡ୍ରୁ ମ୍ୟାକଇଣ୍ଟାୟାର ବୈଭବଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବୈଭବ ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ହିଁ ବଡ଼ ଶଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ହେଉଛି। କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଦିଗଜ୍ଜମାନେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀର ପ୍ରଶଂସକ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏବେ WWE ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି SRH ବନାମ RR ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ରେସଲର ଡ୍ରୁ ମ୍ୟାକଇଣ୍ଟାୟାର ବୈଭବଙ୍କ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
WWE ରେସଲର୍ ଡ୍ରୁ ମ୍ୟାକଇଣ୍ଟାୟାର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ। ସେ ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। IPL ୨୦୨୬ ରେ ସେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ଡ୍ରୁ ମ୍ୟାକଇଣ୍ଟାୟାର୍ ଜିମରେ ୱାର୍କଆଉଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମ ଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ କିଣିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ IPL ଖେଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ IPL ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ହିଁ ବୈଭବ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ; ସେ ମାତ୍ର ୩୫ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। IPL ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ।
WWE Superstar Drew McIntyre wearing Vaibhav Sooryavanshi's RR jersey.
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 27, 2026
ଆଜି ମୁଲ୍ଲାପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ମଧ୍ୟରେ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ, କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ରେ ତାହାର ମୁକାବିଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସହିତ ହେବ। ପରାଜିତ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସିଜନରେ ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଥର SRH ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ସିଜନରେ ବୈଭବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶତକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା।
IPL ୨୦୨୬ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ନଜର କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ୫୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ବୈଭବ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି।