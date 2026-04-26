୧୪ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୮ ମେଡ଼ିକାଲ୍‌ରେ

ଆହତଙ୍କ ଭିତରେ ୫ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କଲୋମ୍ବିଆରେ ଶନିବାର ଏକ ବସ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୪ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୩୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ଭିତରେ ୫ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

ତେବେ ଦେଶର ସେନା ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତସ୍କରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ସେନାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଇବାନ ମୁର୍ଦ୍ଦିସ୍କୋ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଥିବା ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।

