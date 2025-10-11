IND VS WI: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି; ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ପରି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ୨୦୦ ପୁରଣ ହେବା ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲା ୱିକେଟ୍…
ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଦ୍ବିଶତକ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ ଝଟକା ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ଓପନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପୁରା ମ୍ୟାଚରେ ଏକୁଟିଆ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ।
ମାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାରଣରୁ ସେ ରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୭୫ ରନ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଦ୍ୱିଶତକ ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଖେଳର ମୋଡ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ୱିକେଟ । ତେବେ ନଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏପରି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ।
ଆଗରୁ ଏହିପରି ଅନେକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦ୍ୱିଶତକ ହେବାର ଠିକ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ୱିକେଟ ହରାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯଶଶ୍ୱୀ । ଆଗରୁ ସଂଜୟ ମାଂଜରେକର ଓ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସହ ଠିକ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କେବଳ ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାରେ ରନ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରିବେ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମଞ୍ଜରେକର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିିଲେ।
ତଥାପି, ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ସଞ୍ଜୟ ମଞ୍ଜରେକରଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି।
୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଲାହୋରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସଂଜୟ ମଞ୍ଜରେକର ୨୧୮ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ରନ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ରନ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୨୧୭ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
୨୧୭ ରନ ରେ ଥରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଏହାଛଡା ୧୮୦ ରନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୧ ମସିହାରେ, କୋଲକାତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ, ସେ ୧୮୦ ରନ କରିବା ପରେ ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ବର୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିବା ଏବଂ ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।