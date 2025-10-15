ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ; ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା, ICC ରାଙ୍କିଂ Top 5ରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
ICC ନୂତନ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ICC ନୂତନ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
ଜୋ ରୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍:ICC ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଜୋ ରୁଟ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୦୮। ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ମଧ୍ୟ ୮୬୮ରେଟିଂ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ ୮୫୦ରେଟିଂ ସହିତ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୮୧୬ ରେଟିଂ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେଟିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁଲେ:ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ଯୁବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ସେ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୯୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜୟସ୍ୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ରେଟିଂରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା। ଏଥର ପ୍ରକାଶିତ ଆଇସିସିର ରେଟିଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କାମେନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନ ଖସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଏବେ ୭୯୦ ରେଟିଂ ସହିତ ୬ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାମେନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୮୧ ରେଟିଂ ସହିତ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରିଷଭ ପନ୍ତ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଡକେଟ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।