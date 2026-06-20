୯ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ; ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କେବଳ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ଭଳି ଇନିଂସ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି
ଚେନ୍ନାଇ: ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଓପ୍ନର ଯୋଡ଼ି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁ ଭାରତ ଆଜି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସିରିଜ ମୂଳପୋଛ କରିନେଇଛି। ଏଥିସହ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ।
ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ୨୧୯ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଭାରତ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। ଉଭୟ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ୧୭୦ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ହେଲେ ୭୯ ରନ୍ରେ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରୋହିତ। ତା’ପରେ ପାଳି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର। ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୮୬ଟି ବଲରେ ୧୧୦ ରନ୍ କରି ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।
ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କେବଳ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ଭଳି ଇନିଂସ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଜୟସ୍ୱାଲ ମାତ୍ର ୬ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ପୂରଣ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ୮୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୧୦ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ନିଜର ଶେଷ ୩ଟି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୨ଟି ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୧୯ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରି ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ଲୟରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଶତକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର ୮୩ଟି ବଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଦୁଇଟି ଶତକ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଶିଖର ଧୱନଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୭ଟି ଇନିଂସ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧ଟି ଇନିଂସ କମ୍ ଖେଳି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେଦାର ଯାଦବ ୯ଟି ଇନିଂସ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୭ଟି ଇନିଂସ ସହ ଚତୁର୍ଥ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୧୮ଟି ଇନିଂସ ସହ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂରା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି।