ନିଜ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଏହି ଦିନ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣେରେ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରାଟିସ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ପୁନେର ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜରୁ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିବ।