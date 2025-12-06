ପ୍ରଥମ ODI ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ M.S ଧୋନିଙ୍କ ପରି କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODIରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୧୧ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ପଚାଶ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୭୫ ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଚାଶ ରନ୍ ୩୫ ବଲ୍ ରେ କରିଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ପୂର୍ବରୁ T୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି: ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଜୟସ୍ୱାଲ ଏପରି କରିବାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ।

ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ODIରେ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ। ଏକାଠି, ସେମାନେ ୧୫୫ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।

