ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷୋଧ ଦିନିକିଆରେ; ଜୟସ୍ଵୱାଲଙ୍କ ଶତକ, ବିରାଟ-ରୋହିତଙ୍କ ତାବଡତୋଡ ଫିପ୍ଟି; 9 ୱିକେଟରେ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ସିରିଜ କବଜା କଲା ଭାରତ
ବିରାଟଙ୍ୟ ବିଜୟୀ ଚୌକାରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ନିଜ ନାଁରେ କଲା ଭାରତ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପିନ୍ଧିଲା ବିଜୟ ତିଲକ । ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ଜିତିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ଚୌକା ମାରି ଭାରତକୁ ସିରିଜ ଦେଲେ ।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ୱାନଡେରେ ଭାରତ ଏକତରଫା ଅନ୍ଦାଜରେ ସିରିଜ ଜିତିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 271 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି, ଭାରତୀୟ ଦଳ 39.5 ଓଭରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ 121 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 116 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 73 ବଲ୍ରେ 75 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି 45 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 65 ରନ୍ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋହଲି ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 20 ହଜାର ରନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 20 ହଜାର ରନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।
୨୦ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
୨୦ ଦିନିକିଆର ମ୍ୟାଚର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ (୩୬/୧) ଟିମକୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବିନା ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ କରି ଦଳକୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା (୪୪/୪) ଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରି ଡି କକ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିଥିଲେ।