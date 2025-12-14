୪୮ ବଲରେ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଦମଦାର ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଶତକ ମାରି ଅଗରକର-ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ‘ଜବାବ’

୨୦୨୫ ସ୍ମାଟରେ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ୪୮ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ମାରିଲେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଝଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳି ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୪୮ ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ୧୬ ଚୌକା ମାରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଶତକର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇର ଦଳ ୨୩୫ ରନ୍ ର ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ଚାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଧମାକା: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହରିୟାଣା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୩ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪୫ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ଶତକ ସମୟରେ ସାତଟି ଡଟ୍ ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମାତ୍ର ୪୮ ବଲ୍‌ରେ ଏହା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଶତକ ଏବଂ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ମାତ୍ର ୧୭.୩ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିଥିଲା। ସରଫରାଜ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ୨୫ ବଲ୍‌ରେ ୬୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି: ନିଜର ଶତକ ସହିତ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉନାହିଁ।

ବରଂ, ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଲଗାତାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୨୩ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୬.୧୬ ହାରରେ ୭୨୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ।

 

