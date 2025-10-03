ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଶକ୍ତି’, ତାଣ୍ଡବ କରିବ, ପ୍ରଳୟ ରଚିବ, ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେବ

ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା 'ଶକ୍ତି'।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା।  ସବୁକିଛି କରିଦେବ ଛାରଖାର। ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ‘ଶକ୍ତି’।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ‘ଶକ୍ତି’। ଯାହାକି ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ନେଇପାରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ପରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ।

ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନ ୧୨ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।

ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୮:୩୦ ସମୟରେ, ଡିପ୍ରେସନଟି ଦ୍ୱାରକାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୋରବନ୍ଦରରୁ ୨୭୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା।

ଗମ୍ଭୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ: ଏହି ଡିପ୍ରେସନ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଏବଂ ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ: INSAT-3D ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦେଖାଉଛି। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ମେଘ, ତୀବ୍ରରୁ ଅତି ତୀବ୍ର ପରିଚଳନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଚ୍ଛ ଉପସାଗର ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ IMD ଆଗାମୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଥ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ X ଉପରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା।

ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନ: ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ସାଂଖ୍ୟିକ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଡେଲ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲୁପ୍ ଭାବରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ନାମ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ରଖାଗଲା: ‘ଶକ୍ତି’ ନାମଟି ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ନାମକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରେ।

ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO) ଏବଂ ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କମିଶନ (ESCAP) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, “ଶକ୍ତି” ନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା। “ଶକ୍ତି” ଶବ୍ଦଟି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ, ସମୃଦ୍ଧ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ “ଶକ୍ତି”।

