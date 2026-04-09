ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ! କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍‌ରେ ଖସୁଛି ଛାତ; ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ

କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଘର, କିନ୍ତୁ ମରଣଯନ୍ତା ସଦୃଶ: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଖସିଲା ବାଲକୋନି ଛାତ!

By Shiv Sankar Singh

ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦାମୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନି ଛାତର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହଠାତ୍ ଖସିପଡିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଲକୋନିରେ ନଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। ସୋନମ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonam Singh (@sonamsingh_.12)

ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତରୁ ଖସିଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ହାତରେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଟର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣର ମାନ ଏତେ ଖରାପ କିପରି ହୋଇପାରେ?

ସୋନମ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କହିବା ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

କିଛି ୟୁଜର୍ସ ମଜାକିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସାଇଟିର ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଦାମୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କି?

ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଖସିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ନିର୍ମାଣର ମାନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ବିଲ୍ଡର ଏବଂ ସୋସାଇଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ।

