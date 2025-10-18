“ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ”… ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରୋହିତ ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ

“ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ”… ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରୋହିତ ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ
Rohit On WorldCup :ହିଟମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ କହିଲେ, "ମୁଁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି..."
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ “ହିଟମ୍ୟାନ୍” ଏବେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ହଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି:‘ମେକ୍ ଏ ୱିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ’ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ପିଲାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରୋହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଧରିବାର ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ, ପିଲାଟି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବେ ହେବ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “୨୦୨୭।” ତା’ପରେ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, “ତୁମେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ କି?” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ରୋହିତ କହିଥିଲେ, “ହଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।” ପିଲାଟିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୋହିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି:ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୨୮ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୬୦.୫୭ ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହାରରେ ୧୫୭୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଶତକ ଏବଂ ଛଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରୋହିତ ୨୦୧୫, ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ରେ, ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ବିନା ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।