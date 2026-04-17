“ହଁ, ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବି… ଅସୀମ ମୁନୀର ବୋହୁତ ଭଲ”, ଦିନେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ପାକ୍ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ଟ୍ରମ୍ପ
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରେମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଥକୁ ନଥିଲେ, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଥକୁ ନାହାଁନ୍ତି।
ଇରାନ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସାତ ସପ୍ତାହର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିନା କୌଣସି ଫଳାଫଳରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାହସିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି।
ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରେ:
ଗୁରୁବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଇସଲାମାବାଦ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କଣ କହିଲେ:
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ବହୁତ ଭଲ; ଶାହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ, ହୁଏତ ମୁଁ ଯିବି।”
ଇରାନ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବଦାନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ।
ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ଯଦି ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ରହିବ, ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ।”
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଗୁରୁବାର (୧୬ ତାରିଖ) ତେହେରାନରେ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅଲ ଜାଜିରାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।