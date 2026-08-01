୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୯୦ ସେକେଣ୍ଡ; YesMadam CEOଙ୍କ ଚଟାପଟ ‘ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡେଟ’
ଘରେ ବସି ବ୍ୟୁଟି ଓ ୱେଲନେସ୍ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ YesMadamର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗରିମା ଶର୍ମା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କାଟିଥିବା ସମୟରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ବଡ଼ ଅଂଶ ବ୍ୟବସାୟ, ମିଟିଂ ଓ ଲଗାତାର ଯାତ୍ରାରେ କଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିକଟରେ YesMadamର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସିଇଓ ଆଦିତ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି।
ଘରେ ବସି ବ୍ୟୁଟି ଓ ୱେଲନେସ୍ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ YesMadamର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗରିମା ଶର୍ମା। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପୃଥକ୍ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ୯୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗରିମା ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ କନେକ୍ଟିଂ ବିମାନ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ।
ସେହି ୯୦ ସେକେଣ୍ଡର ଭେଟ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲିଙ୍କଡିଇନରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ବରଂ ପ୍ରେମ, ବିରହ ଓ ମିଳନର କିଛି ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ’ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିମାନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଧରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଥକ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଗେଟ୍ରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୯୦ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାରା ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଥିଲା।
ସରଳତା ଓ ଭଲପାଇବା ଜିତିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ: ଆଦିତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ; ସେହି ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ କେବଳ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଥିଲୁ। ହସିଥିଲୁ ଓ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ସମୟ ବହୁତ କମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ଦେଇଥିଲା, ଯେପରି ସାରା ଦୁନିଆର ବ୍ୟସ୍ତତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କେବେ କେବେ ଛୋଟ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପରି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ହାଲୁକା ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଆମେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାକ୍ଷାତକୁ ‘ମିଟିଂ’ ବୋଲି କହୁଛୁ।
ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ; ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଦମ୍ପତି କୌଣସି କାଫେ କିମ୍ବା ରେସ୍ତୁରାଣ୍ଟରେ ଡେଟ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟତଃ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫ୍ଲାଇଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରତି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଏବେ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଯାତ୍ରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଜୀବନ: ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି; ବିବାହ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଆମ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଏପରି କଟିବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ସଫଳ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦୁହେଁ ବଦଳିଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, Yes Madamକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ସମୟ କମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୂରାପୂରି ବଞ୍ଚିହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମ ନିଜ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଛୁ। ଗତ ୯ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଆମ ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜିତିଲା ହୃଦୟ: ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ YesMadamର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗରିମା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି; କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା କିମ୍ବା ଅଜବ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ରୋମାନ୍ସ। ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟିଲେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ବରଂ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିଲା, ତାକୁ କେତେ ସତ୍ୟତା ଓ ଭଲପାଇବାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗରିମା ଲେଖିଛନ୍ତି।
ନମ୍ପତିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ପ୍ରଶଂସାର ବନ୍ୟା: ଏହି ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଡଇନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ପାଇଁ ‘ୱର୍କ-ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ’ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ କାମ ଓ ଜୀବନର ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନସାଥୀ ହିଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମନ୍ୱୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମିଟିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆପଣମାନେ ୯ ବର୍ଷ ଧରି ସମୟର ଅଭାବକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।”
ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଢ଼ିଉଠେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏଭଳି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଥାଏ।”