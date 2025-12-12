T20ରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ଅସଫଳ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା; ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଜିତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବଦଲା…
ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ହୋଇଥିଲା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ସତ। ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରାମକ ଭାବେ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇପାରିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା।
ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିର ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ ଜିତି ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ବିପକ୍ଷ ଦଳ।
ଏଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏପରିିକି ଭାରତର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଖେଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ।
ଏକାକି ମଇଦାନରେ ରହି ଅର୍ଦ୍ଦଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ସଫଳ ଭାବେ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶତପ୍ରତିଶତ ଦେଇଥିଲେ।
ମଇଦାନରେ ବୋଲିଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ମାତ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ବଲରେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଧୁଆଁଧାର ଓପନର କ୍ବିଣ୍ଟନ ଡିକକଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ। ଯଦିଓ ସେ ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଥିଲେ।
ପରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୧୭୫ ରନ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏପରିକି ଖୁବଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମର ସବୁଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। କାରଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୦୧ ରନରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ହାରି ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତର ଦୁଇ ଖେଳାଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚକୁ ।ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତିଲକ ବର୍ମା ଶେଷ ଓଭର ଯାଏଁ କ୍ରିଜରେ ରହି ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
୬୨ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିପାରିନଥିଲେ। ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ।
ଆଉ ଗତକାଲିର ମ୍ଯାଚରେ ଅର୍ଥାତ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଭାରତ ୫୧ ରନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୦୧ ରନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।