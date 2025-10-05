ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର : ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ନାହିଁ… ତେବେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ

ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର : ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ନାହିଁ… ତେବେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବିନା UPI ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଫାସଟ୍ୟାଗ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ଯଦି ୟୁପିଆଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଶୁଳ୍କ ପୈଠ କରିବେ ତା’ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ନିଆଯିବ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବିନା UPI ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ UPI ବଦଳରେ ନଗଦରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଶୁଳ୍କର ଦୁଇଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ଯିବାଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଫାସଟ୍ୟାଗ ନଥାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ନଗଦ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇରେ ଦୁଇଗୁଣା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୫ରୁ ୟୁପିଆଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ୍ କରିଲେ ଫାସଟ୍ୟାଗ୍ରେ କଟୁଥିବା ଅର୍ଥ ତୁଳନାରେ ୧.୨୫ ଗୁଣା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
FASTag ନିୟମ କଣ :
୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ସାରା ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ FASTag ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ଯାନରେ FASTag ଲଗାଯାଇଛି। FASTag ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରଠାରୁ, ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାନବାହାନର ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ୧୦୦ ଟୋଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୧୨୫ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଫାଷ୍ଟାଗ୍ରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ଗାଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବିନା ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦେୟ ବୁଥ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ QR କୋଡ୍ରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। UPI ଏବଂ ନଗଦ ଦେୟ ପରେ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏକ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଫାଷ୍ଟାଗ୍ରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ଗାଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବିନା ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ଭାରତ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର୩ ତାରିଖରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ:
ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ବିକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଗଦରେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୧.୨୫ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡିବ।