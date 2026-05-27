ୟୋ ୟୋ ହନି ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏତେ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି? ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହନି ସିଂହ କେବଳ ପଞ୍ଜାବୀ ଶିଳ୍ପକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବଲିଉଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରାପ୍ ଏବଂ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟାରଡମ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଡ୍ରଗ୍ସର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁପ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ତଥାପି, ଏବେ ହନି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ମୋଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ…
ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହନି ସିଂହ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ସଂଗୀତକାର ମଧ୍ୟ।
ହନି ସିଂହ ପଞ୍ଜାବୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ଗାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହନି ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏହି ଗାୟକ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି।
ହନି ସିଂହଙ୍କ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଗାୟକ ଜଣକ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହନି ସିଂହଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ସଂଲଗ୍ନ ପୂଜ ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ହନି ସିଂହ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଗୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ହାର୍ଲି ଡେଭିଡ୍ ସନ୍ ଭଳି ମହଙ୍ଗା ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହନି ସିଂହ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଶାଲିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସେ ପରଠାରୁ ସେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।