ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଦେଲା ଭଲ ଖବର: ଅଲଜାଇମର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ‘ଯୋଗ’
ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ ଓ ଏମ୍ସର ଏନାଟୋମି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡା. ରୀମା ଦାଦା କହିଛନ୍ତି; ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସକୁ ଧୂମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ାଠୁ ଟୋକା ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ମହିଳା ସଭିଏଁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନିୟମିତ ଯୋଗ କରୁଥିବା ‘ଆଲଜାଇମର’ ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ(ଏମ୍ସ) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏମ୍ସର ଏନାଟୋମି ଓ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅଲଜାଇମରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ମାନସିକ କ୍ଷମତା, ଅବସାଦର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ୬୦ ମିନିଟ ଧରି ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଗ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷମତା, ଅବସାଦର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ୧୨ ସପ୍ତାହ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ନିୟମିତ ଯୋଗ କରୁବା ଅଲଜାଇମର ରୋଗୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା- ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ଯୋଗ ଅବସାଦର ଲକ୍ଷଣ କମ କରୁଛି। ଏଥିସହ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ଲାଭ ଦାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସନ୍ତୁଳନ କରୁଛି।
ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ ଓ ଏମ୍ସର ଏନାଟୋମି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡା. ରୀମା ଦାଦା କହିଛନ୍ତି; ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କମୁଛି। ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଯୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଜୈବିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଦାଦା କହିଛନ୍ତି।
ଏମ୍ସର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡା. ମଞ୍ଜରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି; ଯୋଗକୁ ଅଲଜାଇମର ଚିକିତ୍ସା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ୟ୍ୟାୟର ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଜାଇମରେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।