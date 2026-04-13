ନୋଏଡା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଯୋଗୀ ଓ ଅଖିଳେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅଖିଳେଶଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

Noida Protest : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ନଗରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୋଏଡାରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଏକ “ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର” ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିବା ପରେ ଅଖିଳେଶ ଏହି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ‘X’ (ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଅଖିଳେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି:
“ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନୋଏଡାର ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି – ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ପୋଲିସ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ବନସ୍ପତି ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା?”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନକ୍ସଲବାଦ କହି ବଦନାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏପରି କ’ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କ୍ଷତରେ ମଲମ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜେପିର କମିଶନଖୋରି ଯୋଗୁଁ ବଢୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଅଖିଳେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ମାନର ସହ ଗାଦିରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଜନତା ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ। ବିଜେପିର ‘ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ’ ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଟ୍ରବଲ ଇଞ୍ଜିନ’ ପାଲଟିଛି। ଜନତା ଏହି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନର ଚକ ଖୋଲି ଏହାକୁ କବାଡ଼ଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ମୁଜାଫରନଗରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଥିଲେ: ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ଅଛି, ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିଛି ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତାହା ମନେ ପକାନ୍ତୁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନୋଏଡାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନିଜର କୋହ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।