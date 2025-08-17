ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ…’ ODI ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ
ରୋହିତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଲେ ୟୋଗରାଜ ସିଂ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି । ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରୋହିତଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ରୋହିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ।
ରୋହିତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ୟୋଗରାଜ ସିଂ- ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ODI କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୟୋଗରାଜ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି । ସେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି । ସେ ସବୁଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଖେଳାଳି । ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖିଥିବେ । ସେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ । ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ।
ଡୋମେଷ୍ଟିକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତୁ ରୋହିତ- ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ରୋହିତ ଆମକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କାମ କର । ଚାରି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରୋହିତ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ଖେଳିପାରିବେ । ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ରୋହିତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଉଚିତ । ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖେଳିବ, ତୁମେ ସେତେ ଅଧିକ ଫିଟ୍ ହେବ ।