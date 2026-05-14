ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଜେଲ ଯିବେ କି ୟୋଗରାଜ?

ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ୟୋଗରାଜ ସିଂହ। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ବାପା ୟୋଗରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ୟୋଗରାଜ ସିଂହ। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କେତେକ ମହିଳା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପୋଲିସ ନଂ ୩୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂଂହିତା ସେକ୍‌ସନ୍ ୭୯ ଓ ଧାରା ୬୨ରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ୟୋଗରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ୟୋଗରାଜ କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେ ଏକ ୱେବ ସିରିଜରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ।

ୟୋଗରାଜ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧୦ ରନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ୟୋଗରାଜ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ଦୁଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ ଓ ଏମ୍‌ଏସ୍ ଧୋନୀଙ୍କ ବିରୋରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଅ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲିଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହୋଇନି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

