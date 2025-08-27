ଘରେ ବସି କିପରି କରିବେ ଫେସବୁକରୁ ରୋଜଗାର; ଜାଣନ୍ତୁ ଉପାୟ, କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ହେବ ମନିଟାଇଜେସନ୍
ଘରେ ବସି ଫେସବୁକରୁ କିପରି କରିବେ ରୋଜଗାର । ଜାଣନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଇନକମର ଉପାୟ । ଏହା ସହ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ହେବ ମନିଟାଇଜେସନ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ୍ କେବଳ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା କି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଫେସବୁକରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ୍। ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଏବଂ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ ସହିତ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଫେସବୁକ୍ରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫେସବୁକରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ।
ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ କେବଳ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଶନର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି।
ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଫେସବୁକରେ କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିବା ଉଚିତ, କେତେ ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେବଳ ୧୦୦୦ ଫଲୋଅର୍ସ ରଖିଲେ କ’ଣ ଜଣେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ଫେସବୁକର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ‘ମେଟା ଫର୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ’ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥାଏ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗାଉଥିବା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାଏ। ଫେସବୁକ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେପରିକି ଇନ-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବିଜ୍ଞାପନ (ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ), ଫ୍ୟାନ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ (ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କଠାରୁ ରୋଜଗାର), ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ବୋନସ୍।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭିଡିଓ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ନିୟମିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଇନ-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ରୋଜଗାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣଙ୍କ ପେଜରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗତ ୬୦ ଦିନରେ ଅତି କମରେ ୬୦ ହଜାର ମିନିଟ୍ ୱାଚିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଥିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫେସବୁକର କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାନ୍ସ ଏବଂ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତେବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ, ୧୦୦୦ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି? ତେବେ ଏହାର ସିଧା ସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ୧୦୦୦ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦିଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଚ୍ ଭଲ ଅଛି, ଭିଡିଓରେ ଭ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପନସରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମେଟାର ଅଫିସିଆଲ୍ ମର୍ଟେଲାଇଜେସନ୍ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇନ-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବୋନସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ୱାଚିଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ।
ଆପଣ ଫେସବୁକରେ କଣ ସେୟାର କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାସ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେପରିକି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା, ମୋଟିଭେସନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ରୋଷେଇ, ଟ୍ରାଭେଲ କିମ୍ବା ଫନି ଭିଡିଓ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଫେସବୁକରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ପେଜରେ ନିରନ୍ତର ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏବଂ ଫଲୋଅର୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରି, ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ପାର୍ଟନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଆପଣ ଆୟ କରିପାରିବେ।
ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ, କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ ଦେୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କେରିଏଟିଭିଟି କମ୍ବା ୟୁନିକ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ।
ଫେସବୁକରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଉ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ। ଏଥିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟର ଉତ୍ପାଦର ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ରୁ ସେହି ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ କମିଶନ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯେପରିକି ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ, ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ହଜାର ହଜାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଫଲୋଅର୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ବଦଳରେ, ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଫିସ୍ ପାଇପାରିବେ।
ଫେସବୁକ୍ରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବେ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ କିମ୍ବା ଜଣେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ – ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡିବ।