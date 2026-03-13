ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ କାର! ଭାରତ ନୁହେଁ ଏହି ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଅଫର, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ?
ଭାରତ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ କାର?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର କିଣିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ୟୁକେ-ଭିତ୍ତିକ ଫାର୍ମ ସ୍କ୍ରାପ୍ କାର୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ କାର କିଣିବା ଏବଂ ଚଲାଇବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଲଭ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଅନେକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ, ଲୋକମାନେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 98 ଟି ଦେଶର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ମୂଲ୍ୟର ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି – ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ଅଛି।
ଆମେରିକାରେ କାର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାର କିଣିବା ଏବଂ ଚଲାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଦେଶ। ଏଠାରେ, କାର ମାଲିକାନାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରାୟ 56.4 ପ୍ରତିଶତ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ ମାଲିକାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହାରାହାରି ଆୟର ପ୍ରାୟ 61.8 ପ୍ରତିଶତ, ତା’ପରେ କାନାଡା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଶୀର୍ଷ 10 ତାଲିକାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱିଡେନ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ଉଚ୍ଚ ଆୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏକ କାର୍ କିଣିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସହଜ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତ ତୁଳନାରେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଭାରତରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ କାର ମହଙ୍ଗା: ଅନେକ ଦେଶରେ ଏକ କାର୍ କିଣିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ କାର୍ ମାଲିକାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରାୟ 470 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
କଲମ୍ବିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଇକ୍ୱେଡର ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ 10 ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କାର୍ କିଣିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ମିଳିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରାୟ 289 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ।
ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆୟଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଭାରୀ ଟିକସକୁ କାରର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଉପରେ ହାରାହାରି 22 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୁଏ; ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏକ କାରର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଡଲାର ଥାଏ, ତେବେ କର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା 24,000 ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ।
କାର ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି; ମାତ୍ର ବିକ୍ରୟ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନବାହାନ ବଜାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଏବଂ କାର ବିକା କିଣା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁ ଗୁଣ ବଢିଛି।