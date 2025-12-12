ସବୁ ଖବର ମିଛ, ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ବିବୃତ୍ତି ଜାରିକଲେ ICC ଏବଂ Jio Star

JioStarରେ ଦେଖିପାରିବେ ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ସବୁ ଖବର ମିଛ। Jio Star ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ICC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।

ସମ୍ପ୍ରତି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଜିଓଷ୍ଟାର ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକୁ ବିନା ବାଧାରେ ସହଜରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ, ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ICC ଏବଂ JioStar ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ JioStar ଭାରତରେ ICCର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ରହିଛି। JioStar ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଛ।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ JioStar ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। JioStar ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ICC ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରଖିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, JioStar-ICC ଚୁକ୍ତି ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଘଟଣାଟି କ’ଣ:

ନିକଟରେ, ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ JioStar T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ JioStar କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି କରିଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମିଡିଆ ପାର୍ଟନର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ୨.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦାବି କରିଛି।

ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

