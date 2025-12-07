ଏଣିକି OYO ଗଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି, UIDAI କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ!
ଏଣିକି OYOରେ ଆଧାରକାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କାଗଜ-ଆଧାର ଯାଞ୍ଚକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି।
ଏହା ଅଧୀନରେ OYO, ହୋଟେଲ ଚେନ୍ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭୌତିକ ରୂପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଫଟୋକପି ରଖିବା ବିଦ୍ୟମାନ ଆଧାର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI)ର ସିଇଓ ଭୁବନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଯାହା ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ଚାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ହୋଟେଲ, ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ।
ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି କିମ୍ବା ବିକାଶାଧୀନ ଏକ ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସୂଚିତ କରାଯିବ:
ଭବନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚିତ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହା ହୋଟେଲ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଭଳି ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବ। ଏହା କାଗଜ-ଆଧାର ଯାଞ୍ଚକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ନୂତନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକର ଡାଉନ୍ଟାଇମ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବ।
ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ API (ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍) ପ୍ରବେଶ ରହିବ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
UIDAI ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ ବିଟା-ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ ସର୍ଭର ସହିତ ସଂଯୋଗ ନକରି ଆପ୍-ଟୁ-ଆପ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ନୂତନ ଆପ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଦୋକାନ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ବୟସ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାଗଜବିହୀନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚକରଣ ଯାଞ୍ଚର ସହଜତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ତା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବ।
ନୂତନ ଆପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ।
ଏହି ଆପ୍ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆପ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଆପ୍ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନଥିବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।