ଏହି ସବୁ ଦେଶରେ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେନି ହୋଲି! ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ମିଳିବ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ; ଜେଲ ସହିତ ଦେବେ ମୋଟା ଜରିମାନା

Holi: କେଉଁ ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଲି ଆନନ୍ଦ, ହସ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏହା ଅତୀତର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭୁଲିଯିବା, ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିବା, ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବାର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତରେ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତାରେ ମହା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା ସହିତ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଦେଖୁ, ବିଶେଷକରି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ, ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆତ୍ମା ​​ଅନେକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

ଅନେକ ଇସଲାମିକ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଏତେ କଠୋର ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଠୋର ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହୋଲିକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କେତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ।

କେଉଁ ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଶାସନ ପରଠାରୁ, ଧାର୍ମିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କଠୋର ହୋଇଗଲାଣି। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବାରୁ, ହୋଲି ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବା ନିଷେଧ। ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଘର କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ସୀମିତ।

ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଖୋଲା ଆକାଶରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଲି ମନା। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଉଦି ଆରବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଣ-ଇସଲାମିକ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସରରେ କିମ୍ବା ଦୂତାବାସ ଭିତରେ ହୋଲି ପାଳନ କରିପାରିବେ।

କାତାର ଏବଂ ଓମାନ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୀମିତ। ରଙ୍ଗ ସହିତ ସାର୍ବଜନୀନ ଖେଳ ନିଷେଧ; ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ସରକାରୀ ଅନୁମତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ।

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ହୋଲି ପାଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କିମ୍ବା କଠୋର ଭାବରେ ସୀମିତ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ମୋଟା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ: କିଛି ଇସଲାମିକ ଦେଶରେ, ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଏକ ଅପରାଧିକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଦଣ୍ଡ କଠୋର ହୋଇପାରେ।

ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ, ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ବେଆଇନ। ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଗିରଫ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।

ତାଲିବାନ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ, ବିଶେଷକରି ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ, କଡ଼ା ନିଷିଦ୍ଧ। ସାଉଦି ଆରବରେ, ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜେଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କାତାର ଏବଂ ଓମାନରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ନିଷିଦ୍ଧ। ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜରିମାନା, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ରତାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ।

