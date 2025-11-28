Bank Account Rules: ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ? ତଥାପି ATMରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହା ସତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ 10,000 ଉଠାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା କ’ଣ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୪ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ‘ଜନଧନ ଯୋଜନା’ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ସେହି ବର୍ଷ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଦେଶର ଗରିବ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଡାକଘରେ ଶୂନ୍ୟ-ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ‘ନୂତନ ଭାରତ’ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ।
ଏହି ସୁବିଧା କିପରି ପାଇବେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଅଧୀନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶୂନ୍ୟ-ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ସେଭିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ ଆକାଉଣ୍ଟ (BSBDA) ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ-ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୧୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉଠାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ମିଳେ।
ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ କ’ଣ?
ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛି। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ସୁଧ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନଗଦ ପାଇପାରିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ଥାଏ।
କେତେ ସୁଧ ନିଆଯିବ?
ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଅଛି, 10,000 ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 20 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁନର୍ବାର ଜମା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 54.8 (10,000 ର 10% x 20/365) ସୁଧ ଭାବରେ ନେବ। ଯଦି ଆପଣ ବାକି ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଚାର୍ଜ କ’ଣ?
ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜେସ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥିର EMI କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିଶୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ଉପରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି, କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର, ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟିଗୁଡ଼ିକର OD ଉପରେ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ ଫିସ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମାର ପ୍ରାୟ 0.1% ରୁ 1% ଅଟେ।