ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ EPFO ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଥର ATM, UPIରୁ ଉଠାଇପାରିବେ PF ଟଙ୍କା!

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ EPFO ଖାତାଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥର ATM ଏବଂ UPIରୁ  ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ EPFO ଖାତାଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥର ATM ଏବଂ UPIରୁ  ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ATM ରୁ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି।

୧୦-୧୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।

ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ୮ କୋଟି EPFO ​​ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା। ଏହି ବୈଠକରେ, EPFO ​​ବୋର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନକୁ ପ୍ରତି ମାସ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୫୦୦-୨୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରେଡ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Asia Cup Inside Story: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ…

ଦଶହରା , ଦୀପାବଳି ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକ…

EPFO ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ‘EPFO 3.0’ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ସରଳ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା, କ୍ଲେମ କରିବା ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ UAN ସକ୍ରିୟ କରି ଏବଂ ଆଧାରକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରି ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।

ATM ଏବଂ UPI ରୁ PF ଟଙ୍କା କିପରି ଉଠାଯାଇପାରିବ?

ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, EPFO ​​ଏହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ATM କାର୍ଡ ଜାରି କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ। ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ସିଧାସଳଖ ATM ମେସିନରୁ ସେମାନଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, UPI ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ UPI ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ PF ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ।

ଚାକିରି ହରାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ 75% PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। PF ଉଠାଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ 1 ମାସ ପରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 75% ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେ ବେକାରି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। PF ରେ ଜମା ହୋଇଥିବା PF ର ବାକି 25% ଚାକିରି ହରାଇବାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଉଠାଇପାରିବେ।

ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ଆୟକର ନିୟମ

ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଏଫ୍ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇନକନ ଟାକ୍ସର କୌଣସି କୌଣସି ଲାୟବିଲିଟି ରହିବ ନାହିଁ ।  5 ବର୍ଷର ଅବଧି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମୋଟ ଅବଧି ଅତି କମରେ 5 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

 

You might also like More from author
More Stories

Asia Cup Inside Story: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ…

ଦଶହରା , ଦୀପାବଳି ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକ…

US Tarrif On India: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଡବଲ…

ବାକ୍ସ ଭିତରେ ୩ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର, ଅଚେତ…

1 of 29,332