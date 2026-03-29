ବିମାନରେ ନେଇପାରିବେନି ଏହି ଫଳ, କାହିଁକି ଲାଗିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ
ବିମାନରେ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଏବଂ କଟକଣା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଜିନିଷ ନେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ, କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ମନେହୁଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ନେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି, ରାନ୍ଧଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ବିମାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ଏଥିରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି:
ପ୍ରକୃତରେ, ନରମ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହାର ତେଲ ପରିମାଣ। ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ, ଯାହାକୁ କୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ତେଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ।
ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ସ୍ପାର୍କିଂର ସାମ୍ନା କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପରିବହନ ସଂଘ (IATA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଦହନ ହେବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଣରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଏହି ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିମାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ବିପଦଜନକ:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ନିଜେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିଛି ତେଲ-ସମୃଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଧୀର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଏ ଯାହା ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହି କାରଣରୁ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ଚାପ ସହିତ ଜଡିତ। ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ, ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଯାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଫସି ରହିଥିବା ବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ; ନଡ଼ିଆରେ ଉଭୟ ଥାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଡ଼ିଆ ଫାଟିବା କିମ୍ବା ଲିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ:
ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗେଜକୁ ଏକ୍ସ-ରେ ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ; କିନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆର କଠିନ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ବାଧା ଦିଏ।
ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏପରି ଜିନିଷ ବହନ କରିବା ନିଷେଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନଡ଼ିଆ ଏକ କଠିନ ଏବଂ ଭାରୀ ବସ୍ତୁ।
ଯଦି ବିମାନ ହଠାତ୍ ଝଟକା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏଣେତେଣେ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ।