ଏହି ୧୦ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମନା, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏଗୁଡିକ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ
ବିମାନରେ କେଉଁସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିହେବନି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ପରିବହନର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ହେଲେ, ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ ରହିଛି।
ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାବିନ ବ୍ୟାଗେଜରେ ନେବା ନିଷେଧ। ଏହି କାରଣରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଏ।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟୁରୋ ଏବଂ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଭୟରେ ହାତ ବ୍ୟାଗେଜ ଭାବରେ ନେବା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ।
କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ:
ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାବିନ ବ୍ୟାଗରେ ଛୁରୀ, କଇଁଚି, ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର, ବ୍ଲେଡ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ନେବା ଅନୁଚିତ। ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବେ।
ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ଧାରଣା:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଉଡ଼ାଣରୁ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ।
ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ ନିଷେଧ:
ସେହିପରି ବିମାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ, ଲାଇଟର ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ରଙ୍ଗ ଥିନର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।
ଟ୍ରେକିଂ କିମ୍ବା କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଚୁଲି ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଗ୍ୟାସ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ।
କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ବହନ କରିବା ଉପରେ ନିଷେଧ:
ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ; ହେଲେ, କ୍ୟାବିନ ବ୍ୟାଗରେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ, ହକି ଷ୍ଟିକ୍, ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ନଡ଼ିଆ ବହନ କରିବା ନିଷେଧ:
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଜ୍ ଭାବରେ ନେବା ନିଷେଧ କରନ୍ତି।
ଖେଳଣା ନେଇଯିବା ଉପରେ ନିଷେଧ:
ଖେଳଣା ବନ୍ଧୁକ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ଖେଳଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଜବତ କରାଯାଏ।
ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ କଟକଣା:
ତରଳ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ୧୦୦ ମିଲିରୁ ଅଧିକ ତରଳ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଲୋସନ୍, ଚଟଣି, ଆଚାର, କିମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲ କ୍ୟାବିନ ବ୍ୟାଗେଜରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ, ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ଛାଡି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନିଷେଧ:
ଏହା ସହିତ ଫୋଟକା, ସ୍ପାର୍କଲର, ପେପର ସ୍ପ୍ରେ, ଟେଜର୍, ଷ୍ଟନ୍ ଗନ୍, ବ୍ଲିଚ୍, ରାସାୟନିକ କ୍ଲିନର୍ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରୋସୋଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟରେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ନିୟମାବଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।