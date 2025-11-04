ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ଜାଣିଛ..! ସୁଦାନରେ ଅପହୃତ ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୟରେ ପରିବାର

ସୁଦାନରେ ଅପହୃତ ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୟରେ ପରିବାର

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅପହୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅପହୃତ ଯୁବକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲା କୋଟକଣା ଗାଁର ଆଦର୍ଶ ବେହେରା।

ଅପହରଣ କରିଛି RSF: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (RSF) ନାମକ ଏକ ମିଲିସିଆ ଅପହରଣ କରିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, “ତୁମେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଜାଣ କି ନାହିଁ ?” ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ: ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ସୁଦାନରେ RSF ଏବଂ ସୁଦାନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଖାର୍ତୁମ୍ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହିଂସାରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଓଡିଶାର ଯୁବକ ଅପହୃତ: ଅପହୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଆଦର୍ଶ ବେହେରା, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ RSF ସୈନିକ RSF ନେତା ମହମ୍ମଦ ହମଦାନ ଡାଗାଲୋଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଆଦର୍ଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖାର୍ତୁମରୁ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅଲ-ଫାଶିର ସହରରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦାରଫୁରରେ ଥିବା RSF ଗଡ଼ ନିଆଲାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ବିବୃତ୍ତି ଜାରି: ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଭାରତରେ ସୁଦାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲି ଏଲଟମ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଦାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ: ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଏବଂ ସୁଦାନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛି, ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଭାରତ ଆମକୁ ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପଠାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ।”

 

