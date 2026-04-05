“ତୁମେ ସବୁ ପାଗଳ! ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ, ନଚେତ୍ ନର୍କକୁ ଯିବ”… ଅଲ୍ଟିମେଟମ ପରେ ପୁଣି ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ୧୦ ଦିନର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ସମୟସୀମା ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି: “ତୁମେ ସବୁ ପାଗଳ, ଶୀଘ୍ର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବ!”
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି: “ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିବସ ଏବଂ ସେତୁ ଦିବସ ଏକାସଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନାହିଁ!!! ତୁମେ ପାଗଳମାନେ – ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବ। ସତର୍କ ରୁହ! ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର।”
ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ:
୪ ଏପ୍ରିଲ ରାତିରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସରି ଆସୁଛି। ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିନାଶ ରଚିବ।”
ଇରାନକୁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏହାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସାତ ଦିନର ବିରତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ସେ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଦଶ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ୬ ରେ ଶେଷ ହେଉଛି।
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତେହେରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି।”
ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋକୁ କାଗଜ ବାଘ କହିଥିଲେ:
ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଚୀନକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା ରଖିବାରେ ଆମେରିକାକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋକୁ “କାଗଜ ବାଘ” ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ବିନା, ଏହି ମେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ଏହି ପଥରୁ ତେଲର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି:
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅବରୋଧ ଲଗାଇଛି। ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କେବଳ ଇରାନର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି।