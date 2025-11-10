(video)ଏପରି ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖି ନଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଲାଞ୍ଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ହେଲିକପ୍ଟର!

ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେବ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଶୁଣି ବି ନଥିବେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।  ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ନିକଟରୁ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପବନରେ ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ଦୋହଲିଯାଉଛି, ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହା ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ହେଲିକପ୍ଟରଟି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପାଣି ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିରେ ପଡିଯାଉଛି ତା’ପରେ, ଯେପରି ଏକ ମରଣଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି, ଭାସମାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଧୋନିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କରିଦେଲା…

ମାତ୍ର ୩୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ହେବେ…

ଶେଷରେ, ଏହା ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି।

ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା: 

ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ବହୁତ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଶୋ’ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍, ଏକ ପ୍ରବଳ ପବନ ଆସି ହେଲିକପ୍ଟରର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛି।

ଏହାପରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଲାଞ୍ଜ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଏହା ଭାସମାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୋହଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା।

ପାଇଲଟ୍ ଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍: 

ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।

ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସମୁଦ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିକଟ ସ୍ଥଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ରୁଷରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ସହଜରେ ଡେଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତା: 

ଏହି ଭିଡିଓଟି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।

ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “କିଛି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏହାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ।” ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ପାଣିରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।” ଆଉ ଜଣେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ସହଜରେ ଡେଇଁ ପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଛାଡିଦିଏ ତେବେ।”

