ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏବଂ ଫାଇଦା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଖାଆନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମସଲା କେବଳ ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସବୁଜ ଲଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ଅନେକ ଜରୁରୀ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ କ୍ୟାପସାଇସିନ୍ ନାମକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ – ଯାହାକୁ ଥର୍ମୋଜେନେସିସ୍ କୁହାଯାଏ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଟିକିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଥିବା କ୍ୟାପସାଇସିନ୍ ଶରୀରରେ କିଛି ରିସେପ୍ଟରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି କାରଣରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ଏହା ଚର୍ମ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଥିବା କ୍ୟାପସାଇସିନ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଇନସୁଲିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ:
ମସଲାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଖଟା ଖାଦ୍ୟ ପେଟରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନଜାଇମର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ କେବଳ ଭିଟାମିନ୍ ସି ନୁହେଁ ବରଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି୬, ଲୌହ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆଖି, ଚର୍ମ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
କେତେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିରାପଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ସେବନ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।