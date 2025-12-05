ଶୀତଦିନେ ଆପଣ ବି କ’ଣ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯିବ

ଶୀତଦିନେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା। ସକାଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ଦିନ, ଗରମ ପାଣି ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା କେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚର୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ?

ଶୀତଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଶୁଖିଲା ଥାଏ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଦିନେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କି ବିପଦ ପଡିଥାଏ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଏହି ତେଲର ଅଭାବ ଶୁଷ୍କତା, ଫାଟିବା ଏବଂ ଟାଣତା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଶୀତଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଥାଏ।

ତାପମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ, ଯାହା ଫଳରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା, ଏବଂ ଲାଲ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

ଗରମ ପାଣି କେବଳ ଚର୍ମରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କେଶରେ ଶୁଷ୍କତା, ଫାଟିବା, କେଶ ଝଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମ ଆର୍ଦ୍ରତା ହରାଇଥାଏ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକଜିମା, ଫଙ୍ଗଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏହା ବିଶେଷକରି ବୟସ୍କ ଏବଂ ହୃଦରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଶରୀର ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।

