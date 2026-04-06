LPG ସଙ୍କଟ, କନେକ୍ସନ ବିନା ଏଜେନ୍ସି ପାଖରୁ କିଣିପାରିବେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, କରିବାକୁ ହେବ ଏହି କାମ
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ମିନି ଏଫଟିଏଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଏକ ମିନି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୫୮୧ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ରିଫିଲ୍ ମାତ୍ର ୬୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଛାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁବିଧା ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି- ଯେପରିକି ଛାତ୍ର, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।
LPG ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ଲାକରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇ। କିନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅଭାବ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ, ଏହି ସମାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ୬,୦୦୦ ରୁ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛି।
ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୫-୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମିନି FTL ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୧୫-୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।