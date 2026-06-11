FIFA ୨୦୨୬ର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ୬୦ ଗୁଣ ଅଧିକ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଜାଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଫିଫା ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୪୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଫିଫା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ୨୦୨୨ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାତାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୨ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ, ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୬୫୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ୬,୨୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅନୁବାଦ କରେ; ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ୨୦୨୨ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୪୪୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା।
ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରାୟ ୬୦ ଗୁଣ ଅଧିକ।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୧.୨୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ୨.୬୩ ମିଲିୟନ ଡଲାର ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ, ଏହା ମୋଟ ୨୪.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବଣ୍ଟନ:
ଚାମ୍ପିଅନ୍ – ୫୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୪୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଉପବିଜେତା – ୩୩ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୩୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ – ୨୯ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୨୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ – ୨୭ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୨୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ (୫ମ-୮ମ ସ୍ଥାନ) – ପ୍ରତି ଦଳ ପାଇଁ ୧୯ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୧୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ (ନବମ-୧୬ତମ ସ୍ଥାନ) – ପ୍ରତି ଦଳ ପାଇଁ ୧୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୧୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ (୧୭ତମ-୩୨ତମ ସ୍ଥାନ) – ପ୍ରତି ଦଳ ପାଇଁ ୧୧ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୧୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ (୩୩ତମ – ୪୮ତମ ସ୍ଥାନ) – ପ୍ରତି ଦଳ ପାଇଁ ୯ ମିଲିୟନ ଡଲାର, ୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା।