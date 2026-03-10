ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଯିବେ ଜଣେ ବି ଭିକାରୀ ପାଇବେନି, ଏହି ଦେଶ ହେଉଛି ଗରିବ ଶୂନ୍ୟ, ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହା କେଉଁଠି…

ଏହି ଦେଶରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ହେଲେ ଗରିବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ “ଦାରିଦ୍ର୍ୟ” ଶବ୍ଦଟି ଅଭିଧାନରୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ୟୁରୋପର ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ୱର୍ଗ କେବଳ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ସୁଦୃଢ଼ ​​ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି।

ଏଠାରେ ଆପଣ ଗଗନଚୁମ୍ୱୀ କୋଠା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଭିକାରୀ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଏହାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସଙ୍କଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ କରିଥାଏ।

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଜାଣିଶୁଣି ସରକାରୀ ନୀତି। ଯଦିଓ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ​​ଯେ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ସମାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।

ଏହି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ବେକାରୀ ବୀମା। ଯଦି ଜଣେ ନାଗରିକ ଚାକିରି ହରାଇଦିଏ, ତେବେ ସେ ଭିକ ମାଗେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦରମାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସି ନଥାଏ ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚଳାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିପାରିବେ।

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଘର ଭଡା ନେବା ଯେ ଏକ ବୋଝ ନୁହେଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ପରିବାରକୁ ସୁଲଭ ଗୃହ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଗୃହ ସମବାୟ ଏବଂ ସବସିଡି ଯୋଜନା ରହିଛି।

ସେଠାରେ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଦେଶର କୌଣସି କୋଣରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଛାତରେ ନଶୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବସ୍ତିର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଆୟର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଋଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଉଚ୍ଚ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ହାରାହାରି ଦରମା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଦେଶ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥାଏ।

