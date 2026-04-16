ମାତ୍ର ୧ ମିନିଟରେ ଜଣାପଡିଯିବ ପାଣି ସଫା ନା ମଇଳା! ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କରିବ ପରୀକ୍ଷା
ଏଣିକି ଫୋନ୍ କରିବ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଯାହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଏ; କିନ୍ତୁ, ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଏବଂ କିଛିଟା କଷ୍ଟକର।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କେବଳ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି।
ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି କାମ କରିବ:
ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ପଟି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପଟି ଉପରେ ପାଣିର ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖାଯାଏ, ଏହା ଏଥିରେ ଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧତାର ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ।
ବିଶେଷକରି, ଏହା ୟୁରୋବିଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ କିମ୍ବା ପଶୁ ମଇଳା ସହିତ ଜଡିତ। ଯଦି ଏହି ଉପାଦାନ ପାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ କିପରି ଜାଣିହୁଏ:
ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ, ଏକ LED ଲାଇଟ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଆଭା ନିର୍ଗତ କରେ।
ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ଏହି ଆଭାକୁ କଏଦ କରେ, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଏବଂ ପାଣି ସୁରକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ ତାହା ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ “ଡ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଟେକ୍ଟ” କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା।
ହେଲେ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ, ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି, ନଦୀ ଜଳ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପରି ନମୁନା ବ୍ୟବହାର କରି। ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା:
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, କିମ୍ବା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜେ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିରାପଦ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ:
ଏହି ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଜଳ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବ।