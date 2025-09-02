ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମିଳିବନି ଟିକେଟ୍! ଏହି ଉପାୟରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍…
କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଇଣ୍ଡିଆ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ର ମିଳିବନି ଟିକେଟ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫। ଆଉ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ।
ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ।
ତେବେ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ Platinumlist.net ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଏସିଆ କପ୍ ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆବୁଧାବିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ କିଣାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩ ଲକ୍ଷ, ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ: ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୨୪୭ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆହୁରି ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଭାରତ ଏବଂ UAE, ସୁପର ଫୋର୍ ର B1 vs B2, A1 vs A2, A1 vs B1, A1 vs B2 ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲାଉଞ୍ଜର ମୂଲ୍ୟ ୭୩ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ: ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜକ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲର ଏକ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ରହିଛି।