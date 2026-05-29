ବିଶ୍ଵାସ ହେବନି ! IPLରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି ଏହି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେତେ କମାଉଛି
IPL 2026: ୨୦୦୮ରେ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବଲିଉଡର ଅନେକ ତାରକା ଆଇପିଏଲ ଦଳର ମାଲିକ ହୋଇ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଳାକାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଇପିଏଲରେ ଟିମ୍ ମାଲିକ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓପନିଂ ସେରିମନି ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଡିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି।
ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଆଇପିଏଲରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି?
ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ୨୦୦୮ରେ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ତଥା ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହି ଚାୱଲାଙ୍କ ସହିତ ‘କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ’ (KKR)ର ମାଲିକ ଭାବରେ ସହଭାଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଟଳ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଟିମ ୨୦୧୨, ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ତିନିଥର ଆଇପିଏଲ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ କିଙ୍ଗ ଖାନ, କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସର ସହ-ମାଲିକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଶାହରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ‘ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ’ ମାଧ୍ୟମରେ KKRରେ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରଖିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଂଶଧନ ଥିବାରୁ, ଦଳର ବାର୍ଷିକ ଲାଭର ବଡ଼ ଅଂଶ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆୟ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ, ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଜର୍ସି ଓ କ୍ୟାପ ଭଳି ଟିମ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରିରୁ ଆସିଥାଏ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, KKR ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ରୁ ୨୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ଦଳର ଏତେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେତୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରତି ଆଇପିଏଲ ସିଜନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ KKR କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତେ, ସେତେବେଳେ BCCI ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାଇଜ ମନିର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ପାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ KKR ୨୦୨୪ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାନ୍ ସେହି ରାଶିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ।
ଜୁହି ଚାୱଲା ଆଇପିଏଲରୁ କିପରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି?
କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଜୁହି ଚାୱଲାଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର’ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ମେହେତା ଏବଂ ସହ-ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) କୁ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ KKRରେ ୪୫% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଦଳକୁ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ କିଛି ସିଜନରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟଠାରୁ KKR ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ‘ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ର ବିଜୟ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସକୁ ୯,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଜୁହି ଚାୱଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇପିଏଲରୁ ଇକ୍ୱିଟି ଗ୍ରୋଥ୍, ପ୍ରଫିଟ୍ ଶେୟାରିଂ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପନସର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଆଇପିଏଲରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି?
ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଆଇପିଏଲରେ ବିନିଯୋଗ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ‘ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍’ (PBKS) ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଂଶଧନ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ ରୁ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ନଗଦ ଆୟର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ PBKS ରେ ତାଙ୍କର ୨୩% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ଦଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହ-ମାଲିକ ଭାବରେ, ଜିଣ୍ଟା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ବାର୍ଷିକ ଲାଭରେ ଅନୁପାତିକ ଅଂଶ ପାଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ଲାଭ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ, କର୍ପୋରେଟ ସ୍ପନସରସିପ ଏବଂ ହୋମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟିକେଟ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ (କଥିତ ଭାବେ ୮୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ‘Animal’ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁର ଆଇପିଏଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସଲମାନ ଖାନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ଆଇପିଏଲ ଓପନିଂ ସେରିମନି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ ଏବଂ ଟିମ ପ୍ରମୋଶନ ଜରିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି।