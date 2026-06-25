ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍! ନୂଆ ବହିରେ ଭାରତର ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଲେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବହିରେ ୨୦୨୩ ମସିହାର ସ୍ମରଣୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୂଟନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ବହିରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟର ଏକ ମଜାଦାର ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ତାଙ୍କ ହସୁଥିବା ଚେହେରାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେହି ସମାନ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସାମ୍ବାଦିକ ଆଲେସାନ୍ଦ୍ରୋ ସାଲୁସ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବହି “ଜର୍ଜିଆଜ୍ ଭିଜନ” (Giorgia’s Vision) ରେ ମେଲୋନୀ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଇଟାଲୀର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ତାଜାନୀ ମଜାରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ। ଯଦି ମେଲୋନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସହଜରେ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଜିତିଯିବେ ବୋଲି ତାଜାନୀ ମଜା କରିଥିଲେ।
୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ମେଲୋନୀ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓହ୍ଲାଇଲି, ରାସ୍ତାର ପ୍ରତି ପାଦରେ ମୋ ଫଟୋ ଥିବା ‘ୱେଲକମ୍’ (ସ୍ୱାଗତ) ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଲି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାଥିଲା ‘ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଭିଜିଟିଙ୍ଗ’ (ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ)।” ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ତାଜାନୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ପାଇବା କଥା କହି ତାଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମେଲୋନୀ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ‘ରାଇସିନା ଡାଏଲଗ୍’ ଏବଂ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ‘ଜି-୨୦’ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ “ମେଲୋଡି” (Melodi) ନାଁରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ତାଙ୍କ ବହିର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କେବଳ କଠୋର ସରକାରୀ ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମ୍ନା ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ, କିଛି ମଜାଦାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମାନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରାଯାଇପାରେ।
୪୯ ବର୍ଷୀୟା ମେଲୋନୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନର କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କୂଟନୀତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ଅତି ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି କି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି କଥା ହେବା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ରିଙ୍ଗସ୍” (The Lord of the Rings) ର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ତୋଡ଼ା ଦେବା କିମ୍ବା ଜାପାନର ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା।
ସେ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ବ୍ରେକ୍ (Cigarette Break) ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଦୁନିଆର କେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁନିସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୈସ ସୟଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମେଲୋନୀ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣେ “ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା” ଏବଂ “କୁଶଳୀ ଆଲୋଚକ” ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ବୈଠକ ଚାଲିବା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୟଦ ମେଲୋନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲକୋନିରୁ ସମୁଦ୍ରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମେଲୋନୀ ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏଠାରେ ସିଗାରେଟ୍ଟିଏ ଟାଣିପାରିବି କି?” ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା। ମେଲୋନୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ସିଗାରେଟ୍ ବାହାର କଲେ। ସେହି କଫି ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସମୟଟି ଆମକୁ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟତର କରିଦେଇଥିଲା।”
ଏହି ବହିରେ ମେଲୋନୀ ଦୁନିଆର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଅଲବାନିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡି ରାମା। ମେଲୋନୀଙ୍କ ମତରେ, ଏଡି ରାମା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭେଟିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଖୋଲା ମନର ଏବଂ ମଜାଦାର ମଣିଷ। ସେ ଇଟାଲୀୟ ଭାଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଇଟାଲୀ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖବର ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମେଲୋନୀଙ୍କ ସହ ମେସେଜ୍ରେ ଦୁନିଆର ଚଳନ୍ତି ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି।