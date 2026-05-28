‘ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବଞ୍ଚିବେନି ଶାହାବାଜ-ମୁନିର’: ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଖୋଲ ଧମକ
ଲସ୍କର-ଏ-ତାଇବାର ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ଆସିମ୍ ମୁନିରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏକ ଭିଡିଓରେ କସୁରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ" ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଚାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏବଂ ଇରାନ-ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଲସ୍କର-ଏ-ତାଇବାର ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଆସିମ୍ ମୁନିରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ।
ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭାରେ କସୁରୀର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିମ୍ ମୁନିର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି। କସୁରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଲସ୍କର-ଏ-ତାଇବାର ନେତା ଜଣକ ଆସିମ୍ ମୁନିର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନାମ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ନେତା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ “ମାରି ଦିଆଯିବ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ବରବାଦ କରିଦିଆଯିବ।”
ଏହି ଧମକ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇବା ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
କସୁରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଜିହାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି କେତେ ଅଧିକ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାମାନେ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ନେତୃତ୍ୱକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଧମକ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଳରେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ‘ଆବ୍ରାହମ୍ ଆକର୍ଡ଼ସ୍’ (Abraham Accords) ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ୍, ମରୋକ୍କୋ ଏବଂ ସୁଦାନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆମେରିକା ଅଧିକ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛି, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ଏକ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ଦଳ ଏବଂ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବେ, ଯାହାର ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବେଳେବେଳେ ଗୁପ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି କଠୋର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଆବ୍ରାହମ୍ ଆକର୍ଡ଼ସ୍’ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ (Truth Social) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ, “ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆବ୍ରାହମ୍ ଆକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇରାନ ମୋ ସହ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ।”
ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା (ଯେପରିକି IMF) ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।