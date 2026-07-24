୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ: ପାଇଲା ନୂଆ ଜୀବନ

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ: ପାଇଲା ନୂଆ ଜୀବନ
ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଦେଖି ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା ‘ଜମୁନା’। ସୁନୀଲ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ
ବାଲେଶ୍ୱର: ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ବାଘୁଣୀ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବକ! ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଜମୁନା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଗଲା। ଏପରି ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି କୁଲଡ଼ିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବେଡ଼ରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂହ।
କୁଲଡ଼ିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଲିଆନାଳ ନଟାପଡ଼ା ଗାଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ ବିଲରେ ହଳ କରୁଥିଲେ। ହଳ ସାରିବା ପରେ ସେ ବଳଦ ଫିଟାଇ ଦେଇ ହିଡ଼ରେ ବସିଥିଲେ। ବଳଦମାନେ ଚରି ଚରି କୁଲଡ଼ିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୁନୀଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଳଦ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଗଛର ଝାବ ତଳେ ବସିଥିଲା ବାଘୁଣୀ ‘ଜମୁନା’।
ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଦେଖି ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା ‘ଜମୁନା’। ସୁନୀଲ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ ସୁନୀଲ ବାଘୁଣୀ ଜମୁନା ସହିତ ଲଢ଼ି ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଲଢ଼ି ଥିଲେ! ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ।
ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର ଓ ବାଘୁଣୀ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ପାଶ୍ୱର୍ ବିଲରେ ହଲ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ବାଘୁଣୀ ସହ ସୁନୀଲ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଘୁଣୀ ଜମୁନା, ସୁନୀଲଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୀଳଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗ ଜନକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।